Александр Усик стал триумфатором реванша по единогласному решению судей (трижды 116-112). После объявления результатов в ринг поднялся Даниэль Дюбуа и публично бросил вызов украинскому чемпиону, который его принял.

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Совет от Владимира Кличко

Чемпион мира по версии IBF хочет реванша за поражение 2023-го года, и боя за "абсолют".

Владимир Кличко, который стал свидетелем такого вызова от Дюбуа, дал совет Александру Усику. Легендарный в прошлом боксер посоветовал украинскому чемпиону не драться с Даниэлем, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Я не думаю, что Усику нужен сейчас реванш против Дюбуа. Это мое мнение, ведь Александр уже побил всех,

– сказал Кличко-младший.

Напомним. Усик победил Дюбуа в августе 2023-го года. Бой закончился в 9-м раунде техническим нокаутом от Александра.

Следует отметить, что в конце июня 2024-го года Александр Усик отказался от титула IBF, подарив его победителю боя Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа. Последний как раз стал триумфатором этого поединка и стал полноценным обладателем этого чемпионского пояса. Усик же после отказа потерял звание "абсолюта", которое теперь, вероятно, сможет вернуть.