"Знову абсолютним": у команді Усика розкрили чемпіонські перспективи українця на 2025 рік

Олександр Усик завершив 2024-й рік без жодної поразки. Український чемпіон світу двічі за рік переміг Тайсона Ф'юрі. Таке досягнення ще не вдавалось жодному іншому супернику "Циганського короля".

У новому 2025-му році Олександр Усик планує знову бути на вершині боксу. Українець хоче зберегти статус непереможного боксера.

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Потужні плани Усика

Менеджер українця Егіс Клімас розповів, яким бачить Усика наприкінці наступного року. У команді чемпіона світу ставлять найвищі цілі, пише 24 Канал із посиланням на акаунт Клімаса у соцмережі Х.

І найімовірніше, знову абсолютним,

– коротко написав Клімас.

Раніше Егіс Клімас назвав ймовірний термін повернення Олександра у ринг.

Довідка. У травні 2024-го року Усик став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999-го року після Леннокса Льюїса. І це все завдяки першій перемозі над Ф'юрі. Після чого українець відмовився від поясу IBF, яким тепер володіє Даніель Дюбуа, та свідомо втратив звання "абсолюта".

У новому році Олександр може отримати шанс повернути собі звання "абсолюта", якщо його реванш проти Дюбуа таки організують.

Перешкодою цьому поєдинку може стати Чжан Чжілей, який може претендувати на зустріч із Усиком, якщо переможе у своєму наступному бою. 22 лютого китайський супертяж поб'ється проти Агіти Кабаєла. Цікаво, що у цей же день Дюбуа проведе двобій проти Джозефа Паркера, у якому йому потрібна лише перемога.