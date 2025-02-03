"Повністю зачистив хевівейт": рекордсмени крузервейту можуть влаштувати полювання на Усика

Одним із ймовірних планів Олександра Усика є повернення у крузервейт. Менеджер українського боксера Егіс Клімас прокоментував можливу зміну вагової категорії свого клієнта.

Егіс Клімас розповів про нову еру боксерів у крузервейті, які вже вражають своїми "сухими" переможними рекордами. Менеджер Олександра Усика припустив, що одного разу хтось із цих рекордсменів проявить бажання побитись із непереможним українцем, якщо той опуститься у категорії, пише 24 Канал із посиланням на IFL TV.

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Усик може повернутись у крузервейт

Менеджер Усика запевнив що в Олександра не залишилось топових суперників у хевівейті.

Усик просто любить битися. Крузервейт змінюється, тут є нові боксери. Деякі з рекордами 14-0, 15-0, 16-0... Хтось з них може одного дня підготуватися і піти за Усиком. Зараз Олександр повністю зачистив хевівейт, вся еліта переможена,

– сказав Клімас.

Нагадаємо, що Усик чекає бою між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером, який відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді. Дюбуа проводитиме захист свого титулу чемпіона світу за версією IBF у хевівейті. Переможець цієї битви може зійтись у ринзі із Усиком вже до кінця 2025-го року.

Раніше Клімас заявляв, що прихильники боксу побачать повернення Усика у ринг вже влітку цього року. Також на бій проти переможця пари Дюбуа – Паркер претендують декілька інших боксерів – Джо Джойс, Мартін Баколе та Ентоні Джошуа.