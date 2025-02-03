Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, залишив свій прогноз на поєдинок Дюбуа – Паркер. Представник команди непереможного українця висловився щодо переможця цієї зустрічі, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Варте уваги Менеджер Усика розповів, коли та із ким відбудеться наступний бій українця

Прогноз від Красюка на бій Дюбуа – Паркер

Красюк розповів, яке досягнення Усика наразі мотивує у боксі.

Я думаю, що Дюбуа програє Паркеру. Не те що я недооціню Даніеля, це просто моя думка. Думаю у Паркера більші шанси на перемогу. Від цього бою багато чого залежатиме. Я не бачу сенсу битися Усику з будь-яким супертяжем, якщо це не буде бій за титул абсолютного чемпіона. Олександра зараз мотивує можливість стати триразовим абсолютним чемпіоном світу,

– заявив промоутер українця.

Довідка. Бій Даніель Дюбуа – Джозеф Паркер запланований на 22 лютого 2025-го року в Ер-Ріяді. На кону поєдинку стоятиме титул чемпіона світу за версією IBF у хевівейті, яким наразі володіє Дюбуа.

Саме переможець цього двобою може побитись із Олександром Усиком. Якщо це буде Дюбуа, то для Даніеля цей бій за абсолют стане реваншем. Адже влітку 2023-го Усик вже достроково перемагав "Динаміта" у 9-му раунді.

Відзначимо, що менеджер Усика Егіс Клімас заявив, що Усик повернеться у ринг влітку цього року.