Мова йде про реванш Олександра Усика із Даніелем Дюбуа. Влітку 2023-го боксери вже зустрічались на одному ринзі, але, за словами Егіса Клімаса, у багатьох залишилось багато запитань та сумнівів щодо цього двобою, пише 24 Канал із посиланням на IFL TV.

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Найпріоритетніший варіант для Усика

Однак спершу Дюбуа слід захистити пояс чемпіона світу за версією IBF у хевівейті у найближчому бою проти Джозефа Паркера. Зустріч відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді.

Менеджер Усик назвав термін орієнтовного повернення Олександра у ринг.

Так. Реванш з Дюбуа має сенс, адже тут є незавершена справа, у багатьох досі є сумніви щодо першого бою у Варшаві. До того ж якщо Дюбуа переможе Паркера, то це буде поєдинок за звання абсолютного чемпіона, це чудово. Олександр проведе свій бій у середині або кінці літа. Зараз він відпочиває, потім йому треба на тренувальний табір три місяці та він буде готовий. Поєдинок з переможцем бою Паркер – Дюбуа є варіантом номер один для Усика,

– заявив Егіс Клімас.

Нагадаємо, що у серпні 2023-го року Дюбуа програв Усику технічним нокаутом у 9-му раунді. Перед цим у 5-й трихвилинці Даніель відверто пробив нижче пояса Олександру, який довго відновлювався після такого удару. Тоді після бою промоутер Даніеля Френк Воррен заявляв, що оскаржить цей удар нижче пояса, адже угледів у цьому моменті симуляцію від Усика.

Якщо Дюбуа переможе Паркера та вдруге зійдеться на одному ринзі з Усиком, то уболівальники побачать бій за абсолютне чемпіонство у хевівейті.