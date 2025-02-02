Олександр Красюк заявив, що наразі Олександр Усик не збирається йти на пенсію, як це на початку 2025-го року зробив Тайсон Ф'юрі. Красюк привідкрив один із варіантів розвитку кар'єри кривдника "Циганського короля", пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Усик любить приймати непередбачувані рішення

Промоутер своєю заявою лише додав інтриги щодо майбутнього непереможного українця.

Зараз Усик відпочиває, проводить час зі сім'єю. Олександр поки не готовий йти на пенсію, невдовзі ми придумаємо щось цікаве. Крузервейт – один із варіантів, які розглядає Олександр. Важко сказати чи це розважливо, але Усик любить ухвалювати такі рішення. Усика завжди недооцінювали, ще з часів його першого бою,

– заявив Красюк.

Цікаво, що Усик вже навіть має потенційного суперника, якщо надумає остаточно змінити вагову категорію. Мова йде про чемпіона світу за версією IBF у крузервейті Джея Опетая, який вже публічно кинув виклик Олександру.

Однак журналісти застерегли австралійського боксера від бою проти непереможного українця. Натомість відомий промоутер Едді Хірн впевнений, що лише Опетаю до снаги завдати поразки Усику.