Спеціаліст також поділився думками щодо можливих суперників Усика у важкій вазі. Фахівець спрогнозував результат поєдинку Олександра із зіркою світового боксу, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.

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Результат ймовірного бою Усик – Опетая

Анатолій Дудченко висловився на рахунок ймовірного бою між Олександром Усиком та Джеєм Опетаєю. Думка українського тренера виявилось категоричною.

Спеціаліст вважає, що поєдинок завершиться на користь українського чемпіона. На його думку, в австралійського боксера не має шансів перемогти Короля хевівейту.

Якщо Саша повернеться у крузервейт, то він просто знищить Джея Опетаю. Я бачив, що його Брієдіс ледь не нокаутував. Опетая повільний, Саша набагато швидший, плюс Джей робить такі помилки, через які Саші дуже легко буде ловити. Тому, в австралійця не буде шансів проти Усика,

– сказав Дудченко.

Нагадаємо, що у січні Джей Опетая з Девідом Ньїкою. Австралійський боксер впевнено здолав новозеландця, побивши його до втрати свідомості.

Олександр Усик же у грудні 2024 року переміг Тайсона Ф'юрі. Український чемпіон вдало захистив титули та залишився непереможеним у професійному ринзі.