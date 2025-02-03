Александр Красюк, промоутер Александра Усика, оставил свой прогноз на поединок Дюбуа – Паркер. Представитель команды непобедимого украинца высказался относительно победителя этой встречи, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Стоит внимания Менеджер Усика рассказал, когда и с кем состоится следующий бой украинца

Прогноз от Красюка на бой Дюбуа – Паркер

Красюк рассказал, какое достижение Усика сейчас мотивирует в боксе.

Я думаю, что Дюбуа проиграет Паркеру. Не то что я недооцениваю Даниэля, это просто мое мнение. Думаю у Паркера больше шансов на победу. От этого боя многое будет зависеть. Я не вижу смысла драться Усику с любым супертяжем, если это не будет бой за титул абсолютного чемпиона. Александра сейчас мотивирует возможность стать трехкратным абсолютным чемпионом мира,

– заявил промоутер украинца.

Справка. Бой Даниэль Дюбуа – Джозеф Паркер запланирован на 22 февраля 2025-го года в Эр-Рияде. На кону поединка будет стоять титул чемпиона мира по версии IBF в хевивейте, которым сейчас владеет Дюбуа.

Именно победитель этого поединка может подраться с Александром Усиком. Если это будет Дюбуа, то для Даниэля этот бой за абсолют станет реваншем. Ведь летом 2023-го Усик уже досрочно побеждал "Динамита" в 9-м раунде.

Отметим, что менеджер Усика Эгис Климас заявил, что Усик вернется в ринг летом этого года.