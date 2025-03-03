Не встигли уболівальники насолодитись боксом, як турецька боксерка відправила суперницю з Ірландії у глибокий нокаут. Лівий хук Еліф Нур Турхан відправив Шону Браун на настил рингу, повідомляє 24 Канал.

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Вражаюча перемога

За декілька секунд ірландка підійнялась на ноги, але після відрахунку рефері не дозволив продовжити бій. Турхан знадобилось лише один точний удар та 47 секунд, аби здобути впевнену перемогу.

Хоча перші секунди 29-річна Еліф провела у захисті.

Відео нокауту Еліф Нур Турхан

Слід відзначити, що Нур Турхан вирішила провести цей бій лише за 10 днів до цього вечора боксу. Такий короткий термін до поєдинку не завадив Еліф перемогти та ще й так яскраво.

Нур Турхан залишилась непереможною боксеркою, за спиною якої 10 перемог (6 – нокаутом). Вже 12 квітня турецька боксерка знову вийде у ринг у Німеччині.