У фінальному поєдинку Алієв достроково здолав суперника з Франції. В інтерв'ю виданню "Чемпіон" новоспечений чемпіон поділився емоціями від тріумфу, згадав найважчий бій турніру та озвучив свою головну спортивну мету.

Про емоції після перемоги та фінал

За словами боксера, після чемпіонської ночі в нього на душі спокій.

Ми проробили чудову роботу, досягли того, за чим приїхали, тому зі спокоєм в душі чекаю повернення в Україну,

– зазначив Ельвін.

Коментуючи дострокове завершення фіналу проти француза, він підкреслив, що команда була готова до будь-якого розвитку подій, і головне для нього – чесна та заслужена перемога.

Про найважчий поєдинок на ЧЄ

Найскладнішим на турнірі Алієв назвав чвертьфінальний бій проти досвідченого азербайджанця Маліка Хасанова, який брав участь в Олімпійських іграх у Парижі.

Кожен раунд проходив з рахунком 3:2, то в одну, то в іншу сторону. Усвідомлював, що навіть мінімальна помилка в поєдинку могла коштувати мені перемоги, тому він став для мене настільки важливим і тяжким,

– зізнався спортсмен.

Про привітання від команди Усика

Попри те, що сам Олександр Усик ще не встиг особисто привітати боксера, Алієв уже отримав приємні слова від директора його команди – Сергія Лапіна.

Про плани на майбутнє

Алієв успішно поєднує виступи в аматорському та професійному боксі, проте головний орієнтир для нього зараз чіткий.

Олімпіада – це ціль номер один. З Божою допомогою йдемо до цієї цілі,

– підсумував чемпіон Європи.

Зазначимо, що на чемпіонаті Європи з боксу, який проходив у Софії (Болгарія), збірна України здобула п'ять медалей: одну золоту, дві срібні та дві бронзові. За підсумками турніру українська команда посіла шосту сходинку в загальному медальному заліку.