Ексчемпіон світу отримає фантастичний гонорар за бій: про яку суму йдеться мова

Ентоні Джошуа вже більше року не брав участі у поєдинках. Проте вже найближчим часом британський боксер може повернутися на професійний ринг.

Наразі тривають перемовини стосовно наступного поєдинку Ей Джея. Британець може заробити солідну суму за бій, повідомляє 24 канал із посиланням на Daily Mail.

Які кошти Джошуа отримає за наступний бій?

Британський боксер може побитися з Джейком Полом. Угода щодо поєдинку між колишнім чемпіоном світу та американським блогером близиться до позитивного завершення.

Головним стимулом бою Джошуа – Пол є гонорар із загальною сумою у 140 мільйонів фунтів стерлінгів. Ці кошти вплинули на рішення британського боксера, оскільки він мав провести "розминочний бій", а тепер може заробити чималі кошти.

Бій може відбутися до кінця року. Очікується, що офіційну дату поєдинку оголосять вже наступного тижня.

Раніше інсайдер Майк Коппінджер розкрив дату поєдинку між Ентоні Джошуа та Джейком Полом. За його інформацією бій відбудеться 19 грудня 2025 року.

Що кажуть про бій Джошуа – Пол?