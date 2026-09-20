Промоутер Джошуа розповів, чи продовжить боксер роботу з командою Усика

Промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Гірн розповів про подальші плани щодо тренерського штабу британця. Зокрема, функціонер пояснив, чи продовжить спортсмен співпрацю з командою українського боксера Олександра Усика.

За його словами, Джошуа й надалі підтримуватиме зв'язок із представниками команди українця. Водночас до наступного тренувального табору британця неодмінно долучиться його співвітчизник Бен Девісон. Про це промоутер заявив в ефірі ютуб-каналу The Fight Wire.

Чи покинув Джошуа команду Усика

Гірн також підкреслив, що Девісон чудово знає майбутнього потенційного суперника Джошуа – Тайсона Ф'юрі, адже свого часу допоміг тому повернутися у великий спорт і працював у його кутку в першому бою проти Деонтея Вайлдера.

Я думаю, в тому чи іншому форматі він залишиться поруч із командою Усика. Розумієш, він уже тривалий час у Британії. Навіть коли Бен не був його головним тренером, "Ей-Джей" усе одно співпрацював із ним у стратегічному плані, вони постійно залишалися на зв'язку. І він дуже поважає Бена,

– зазначив промоутер.

Наразі остаточне місце проведення тренувального табору "Ей-Джея" не визначено, але участь Девісона у підготовці вже є затвердженою. Нещодавно Джошуа також відвідував свого іншого екснаставника – Дерріка Джеймса.

Нагадаємо, під керівництвом тренерського штабу команди Усика британський спортсмен провів два поєдинки, в яких здобув дострокові перемоги над Джейком Полом та Крістіаном Пренгою. Водночас у бою з албанцем Джошуа двічі побував у нокдауні, а чимало експертів, серед яких і колишній чемпіон світу Карл Фроч, вказували на проблеми з комунікацією через мовний бар'єр.

Для Девісона цей рік видався непростим у суперважкому дивізіоні. У 2026 році двоє його підопічних зазнали поразок у титульних протистояннях: Фабіо Вордлі поступився Даніелю Дюбуа, а перспективний Мозес Ітаума не зміг здолати Філіпа Хрговича.