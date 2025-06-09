Холіфілд пояснив, чому він є найкращим супертяжем в історії, переплюнувши кумира Усика

Колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд висловив свою думку щодо найкращого супертяжа в історії боксу. Холіфілд пояснив, чому саме його потрібно вважати номером один в історії хевівейту.

62-річний колишній боксер зробив самовпевнену заяву. Евандер Холіфілд вважає себе кращим за іншу легенду боксу Мухаммеда Алі, інформує 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

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Чому Холіфілд кращий за Алі

Холіфілд не приховує того факту, що не знав, що був першим боксером, який здобув статус "абсолютного" чемпіона у важкій і суперважкій вазі до моменту, поки Олександр Усик цього не зробив.

Знаєте, хто найкращий супертяж? Це Холіфілд. Я єдиний чотириразовий чемпіон світу у суперважкій вазі, але ви всі досі говорите про Алі, коли я побив його рекорд. Я був єдиним чотириразовим чемпіоном світу у важкій вазі протягом 24 років. Як можна викреслити мій внесок з історії боксу? Я навіть не знав, що я був першим боксером, який став абсолютним чемпіоном важкою та суперважкої ваги доки Усик не зробив теж саме. Ви всі постійно кажете, що Алі — найкращий боксер, ні, це я. Він ставав чемпіоном тричі, а я – чотири рази,

– заявив Холіфілд.

Відзначимо, що за спиною Евандера 57 боїв у професіоналах, у яких здобув 44 перемоги (29 – нокаутом) при 10 поразках, 2-х нічиїх та один поєдинок був такий, що не відбувся (проти Шермана Вільямса). Востаннє Холіфілд виходив у ринг ще у 2011-му, коли переміг Браяна Нільсена із Данії. 7 травня того ж року легенда оголосив, що вішає рукавички на цвях.

Натомість Мухаммед Алі провів на профі-рингу 61 двобій: 56 перемог (37 – нокаутом) і 5 поразок.