"Має потужний удар": легендарний Холіфілд назвав боксера, який небезпечніше за Тайсона

Евандер Холіфілд поділився думкою стосовно сучасних боксерів. Легендарний суперважковаговик назвав боксера, який наразі небезпечніше, ніж Майк Тайсон.

Холіфілд серед інших боксерів відзначив Джервонту Девіса. Він виділив якості американського спортсмена у порівнянні з "Залізним Майком" повідомляє 24 канал з посиланням на Seconds Out.

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Холіфілд про Девіса

Евандер Холіфілд оцінив Джервонту Девіса та його перевагу над іншими боксерами. Легендарний супертяж пояснив, чому вважає американця небезпечніше. ніж Майк Тайсон.

Колишній боксер зазначив, що Джервонта відмінний та досвідчений боєць. Холіфілд порівняв його з Пернеллом Віттакером.

Він чимось нагадує мені Пернелла Віттакера. Пернелл Віттакер був вправним боксером. Танк Девіс – майстерний боксер, він має потужний удар – і у нього є те, і інше! Це робить його небезпечнішим, ніж Тайсон,

– сказав Холіфілд.

Зазначимо, що Джервонта Девіс став чемпіоном світу за версією WBA у легкій та першій напівсередній вазі. Також американець володіє титулами IBF та WBA у другій напівлегкій вазі.