Холифилд среди других боксеров отметил Джервонту Дэвиса. Он выделил качества американского спортсмена по сравнению с "Железным Майком" сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Холифилд о Дэвисе

Эвандер Холифилд оценил Джервонту Дэвиса и его преимущество над другими боксерами. Легендарный супертяж объяснил, почему считает американца опаснее. чем Майк Тайсон.

Бывший боксер отметил, что Джервонта отличный и опытный боец. Холифилд сравнил его с Пернеллом Уиттакером.

Он чем-то напоминает мне Пернелла Уиттакера. Пернелл Уиттакер был искусным боксером. Танк Дэвис – мастерский боксер, он имеет мощный удар – и у него есть то, и другое! Это делает его более опасным, чем Тайсон,

– сказал Холифилд.

Отметим, что Джервонта Дэвис стал чемпионом мира по версии WBA в легком и первом полусреднем весе. Также американец владеет титулами IBF и WBA во втором полулегком весе.