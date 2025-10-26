Не було боляче, – Вордлі прокоментував перемогу над Паркером у бою за Усика

Фабіо Вордлі 25 жовтня бився проти Джозефа Паркера. Головна подія вечора боксу у Лондоні завершилася неочікуваною перемогою британського боксера.

Фабіо Вордлі в 11 раунді нокаутував Джозефа Паркер. Британенць прокоментував свою перемогу над представником Нової Зеландії, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Що сказав Вордлі після перемоги над Паркером?

Фабіо Вордлі заявив, що його перемога звучить, як сон, але це все-таки реальне життя. Британський боксер заявив, що він є прямим доказом наполегливості, пристрасті та того, що не потрібно опускати руки.

Те, чого мені бракує в досвіді, я компенсую підборіддям, серцем і боротьбою. Я не применшую заслуги Джо, але мені не було боляче. Я ставив ноги в безглузді позиції, але мене не збили. Я вже казав, що не є найчистішим бійцем, але я роблю свою роботу,

– сказав Вордлі.

Раніше Фабіо Вордлі в інтерв'ю Boxing Scene висловився про бій з Олександром Усиком. Британець сумнівається у тому, що українець захоче битися проти нього.

"Хто знає, що може придумати його мозок, його розум, що може йому сподобатися в плані боксу, або, можливо, поза ним. Я знаю, що він роздумував про бій за правилами ММА чи щось подібне, я бачив це в інтернеті. Тому, хто знає, як складеться його кар’єра в наступному році, але я сподіваюся на це", – сказав боксер.

Що далі для Вордлі?