Не было больно, – Уордли прокомментировал победу над Паркером в бою за Усика

Фабио Уордли 25 октября дрался против Джозефа Паркера. Главное событие вечера бокса в Лондоне завершилось неожиданной победой британского боксера.

Фабио Уордли в 11 раунде нокаутировал Джозефа Паркера. Британец прокомментировал свою победу над представителем Новой Зеландии, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Что сказал Уордли после победы над Паркером?

Фабио Уордли заявил, что его победа звучит, как сон, но это все-таки реальная жизнь. Британский боксер заявил, что он является прямым доказательством настойчивости, страсти и того, что не нужно опускать руки.

То, чего мне не хватает в опыте, я компенсирую подбородком, сердцем и борьбой. Я не умаляю заслуги Джо, но мне не было больно. Я ставил ноги в нелепые позиции, но меня не сбили. Я уже говорил, что не являюсь самым чистым бойцом, но я делаю свою работу,

– сказал Уордли.

Ранее Фабио Уордли в интервью Boxing Scene высказался о бое с Александром Усиком. Британец сомневается в том, что украинец захочет драться против него.

"Кто знает, что может придумать его мозг, его ум, что может ему понравиться в плане бокса, или, возможно, вне его. Я знаю, что он размышлял о бое по правилам ММА или что-то подобное, я видел это в интернете. Поэтому, кто знает, как сложится его карьера в следующем году, но я надеюсь на это", – сказал боксер.

Что дальше для Уордли?