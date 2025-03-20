"Спеціально травмується": колишнього чемпіона світу звинуватили у брехні

Повернення Ентоні Джошуа у професійний ринг відкладається. Промоутер Едді Хірн розповів, що його підопічний відновлюється від травми.

Тому колишній чемпіон світу не зможе найближчим часом провести поєдинок. Хоча фанати бійця хочуть бачити реванш ЕйДжея з іншим британським боксером Даніелем Дюбуа.

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Фанати підозрюють Джошуа

Як стало відомо 24 каналу із посиланням на Boxing News 24, вболівальники та експерти не вірять, що Ентоні Джошуа травмований. Колишнього чемпіона світу підозрюють у брехні.

А причина полягає в тому, що Джошуа відмовляється від боїв, адже чекає повернення Тайсона Ф'юрі. Також, можливо, Ентоні не хоче битись проти Даніеля Дюбуа через ризик другого програшу.

Буде сумно, якщо ЕйДжей продовжить "отримувати травми", очікуючи, коли нарешті відбудеться золотий бій проти Ф'юрі. В ідеалі Джошуа має забути про Тайсона та зосередитися на більш реалістичних планах,

– вважає джерело.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа востаннє бився у вересні минулого року. Тоді ЕйДжей зазнав нищівної поразки від Даніеля Дюбуа, опинившись у нокауті у п'ятому раунді поєдинку.