Український чемпіон захистив титул, тричі відправлявши суперника у нокдаун

У Києві 25 січня відбувся вечір боксу у рамках шоу від Spartabox Faniian. Подія у столиці України зібрала в одному ринзі талановитих та досвідчених боксерів.

У рамках шоу прихильники боксу побачили бій Арама Фаніяна. Український боксер захищав свій титул WBO Global у поєдинку проти аргентинського суперника Ніколаса Хари, пише 24 Канал.

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Успішний захист титулу від українця

Боксери провели встановлені 12 раундів. Це були перші 12 раундів у кар'єрі українського боксера. Тому тріумфатора поєдинку визначали судді. За їх підрахунками, Фаніян здобув впевнену перемогу – 119-109, 119-105 та 118-107 (одноголосно). Арам провів успішний захист поясу WBO Global, який залишився на поясі українця.

Нагадаємо, що Арам протягом бою тричі відправляв суперника у нокдаун.

Відео з бою Арама Фаніяна

Арам Фаніян впевнено крокує до титулу чемпіона світу за версією WBO.

Перед цією звитягою українець востаннє виходив у ринг 3 серпня, коли переміг мексиканця Хуана Антоніо Родрігеса. Цікаво, що цей бій за вакантний титул чемпіона за версією WBO Global у першій напівсередній вазі також відбувся у рамках вечора боксу промоутерської компанії Spartabox Faniian Promotions у Києві. Зустріч Фаніяна очолювала вечір боксу.

Натомість Ніколас Хара востаннє боксував у середині листопада, коли здолав Джеронімо Сакко.