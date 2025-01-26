Одним із найбільш очікуваних поєдинків був бій між Віктором Постолом та аргентинцем Андреасом Техадою у першій напівсередній вазі. Це був перший двобій українського боксера із липня 2023-го, повідомляє 24 Канал.

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Перший бій українця із 2023-го року

У своєму останньому поєдинку перед цим вечором боксу Постол достроково програв у 7-му раунді Елвіну Родрігесу із Домініканської Республіки. Це була третя поспіль поразка Віктора на профі-рингу. Після неї боксер із Київської області більше не повертався у ринг.

25 січня нарешті це сталось. 41-річний Постол та Техада відбоксували усі раунди, а переможця двобою у Києві визначали судді. Поєдинок видався складним для обох боксерів, але судді присудили одноголосну перемогу Віктору Постолу.

Відео із бою Віктора Постола

41-річний український боксер із перемоги повернувся у ринг.

Нагадаємо, що за спиною досвідченого боксера із України вже 37-м проведених боїв у професіоналах, у яких він здобув 32 перемоги (12 – нокаутом). Також зазнав 5 поразок.