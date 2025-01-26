Одним из самых ожидаемых поединков был бой между Виктором Постолом и аргентинцем Андреасом Техадой в первом полусреднем весе. Это был первый поединок украинского боксера с июля 2023-го, сообщает 24 Канал.

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Первый бой украинца с 2023-го года

В своем последнем поединке перед этим вечером бокса Постол досрочно проиграл в 7-м раунде Элвину Родригесу из Доминиканской Республики. Это было третье подряд поражение Виктора на профи-ринге. После него боксер из Киевской области больше не возвращался в ринг.

25 января наконец это произошло. 41-летний Постол и Техада отбоксировали все раунды, а победителя поединка в Киеве определяли судьи. Поединок выдался сложным для обоих боксеров, но судьи присудили единогласную победу Виктору Постолу.

Видео с боя Виктора Постола

41-летний украинский боксер с победы вернулся в ринг.

Напомним, что за спиной опытного боксера из Украины уже 37-м проведенных боев в профессионалах, в которых он одержал 32 победы (12 – нокаутом). Также потерпел 5 поражений.