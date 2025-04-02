57-річний колишній кубинський боксер сколихнув своєю заявою щодо українського чемпіона світу. Фелікс Савон заявив, що не запам'ятовує прізвища сучасних боксерів, а може впізнати лише по зовнішності, пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Вікторія Ялімова.
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Легенда не знає сучасних боксерів
Савон не впевнений, що впізнав би Олександра Усика.
Інколи я дивлюся бокс тут, на Кубі, але не дуже добре пам'ятаю прізвища. Усик? Хто він такий, я його не знаю. Можливо, якби я його побачив, то впізнав би,
– сказав легендарний боксер із Куби.
Відзначимо, що Олександр Усик переміг в усіх своїх 23-х поєдинках у професіоналах. Українець чекає моменту, аби реваншу із Даніелем Дюбуа, на кону якого стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Ним Усик володів після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі у минулому році.
Головні досягнення Фелікса Савона
- Триразовий чемпіон Олімпійських ігор (1992, 1996, 2000).
- Шість разів ставав чемпіоном світу та одного разу був срібним призером змагань.
- Триразовий переможець Панамериканських ігор.
- Савон був чемпіоном Куби з 1985-го по 1998-й роки.
- Після Олімпіади у Сіднеї попрощався із боксерською кар'єрою у віці 33-х років.