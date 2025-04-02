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Fight News 24 Новини боксу "Хто він такий, я його не знаю": легенда боксу приголомшив фанатів своєю заявою про Усика
2 квітня, 16:55
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"Хто він такий, я його не знаю": легенда боксу приголомшив фанатів своєю заявою про Усика

Софія Кулай
Основні тези
  • Фелікс Савон, легендарний кубинський боксер, заявив, що не знає сучасних боксерів, включаючи Олександра Усика, і не запам'ятовує їхні прізвища, хоча може впізнати їх за зовнішністю.
  • Фелікс Савон є триразовим чемпіоном Олімпійських ігор, шестиразовим чемпіоном світу та триразовим переможцем Панамериканських ігор, і завершив кар'єру після Олімпіади у Сіднеї у 33 роки.

Легендарний кубинський боксер Фелікс Савон відверто розповів, чи стежить за боями сучасних домінантів боксу. Триразовий переможець Олімпійських ігор висловився про Олександра Усика.

57-річний колишній кубинський боксер сколихнув своєю заявою щодо українського чемпіона світу. Фелікс Савон заявив, що не запам'ятовує прізвища сучасних боксерів, а може впізнати лише по зовнішності, пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Вікторія Ялімова.

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Легенда не знає сучасних боксерів

 Савон не впевнений, що впізнав би Олександра Усика.

Інколи я дивлюся бокс тут, на Кубі, але не дуже добре пам'ятаю прізвища. Усик? Хто він такий, я його не знаю. Можливо, якби я його побачив, то впізнав би,
– сказав легендарний боксер із Куби.

Відзначимо, що Олександр Усик переміг в усіх своїх 23-х поєдинках у професіоналах. Українець чекає моменту, аби реваншу із Даніелем Дюбуа, на кону якого стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Ним Усик володів після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі у минулому році.

Головні досягнення Фелікса Савона

  • Триразовий чемпіон Олімпійських ігор (1992, 1996, 2000).
  • Шість разів ставав чемпіоном світу та одного разу був срібним призером змагань.
  • Триразовий переможець Панамериканських ігор.
  • Савон був чемпіоном Куби з 1985-го по 1998-й роки.
  • Після Олімпіади у Сіднеї попрощався із боксерською кар'єрою у віці 33-х років.