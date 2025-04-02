"Хто він такий, я його не знаю": легенда боксу приголомшив фанатів своєю заявою про Усика

Легендарний кубинський боксер Фелікс Савон відверто розповів, чи стежить за боями сучасних домінантів боксу. Триразовий переможець Олімпійських ігор висловився про Олександра Усика.

57-річний колишній кубинський боксер сколихнув своєю заявою щодо українського чемпіона світу. Фелікс Савон заявив, що не запам'ятовує прізвища сучасних боксерів, а може впізнати лише по зовнішності, пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Вікторія Ялімова.

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Легенда не знає сучасних боксерів

Савон не впевнений, що впізнав би Олександра Усика.

Інколи я дивлюся бокс тут, на Кубі, але не дуже добре пам'ятаю прізвища. Усик? Хто він такий, я його не знаю. Можливо, якби я його побачив, то впізнав би,

– сказав легендарний боксер із Куби.

Відзначимо, що Олександр Усик переміг в усіх своїх 23-х поєдинках у професіоналах. Українець чекає моменту, аби реваншу із Даніелем Дюбуа, на кону якого стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Ним Усик володів після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі у минулому році.

Головні досягнення Фелікса Савона