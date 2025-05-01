Боксер, якому приписували інтерес до Усика, погодився на бій з Вордлі

Фабіо Вордлі 7 червня 2025 року повертається у профі-ринг. Британський боксер повинен був зустрітись із Джареллом Міллером в англійському Іпсвічі.

Однак за місяць до бою Джарелл Міллер відмовився від бою проти Фабіо Вордлі. Спершу не була відома причина рішення американського боксера. Згодом стало відомо про невеличку травму плеча у Мілерра, через яку він вирішив знятись від вечора боксу.

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Хто може замінити Міллера

Також була версія, що у Джарелла просто є попередня домовленість із Деонтеєм Вайлдером, з яким він хоче розділити один ринг.

Ден Рафаель повідомив, хто може замінити Міллера у бою проти Вордлі. Філіп Хргович погодився у короткий час підготуватись до поєдинку та 7 червня вийти у ринг проти Фабіо.

Нагадаємо. На початку квітня 2025 року Хргович здолав Джо Джойса. Ця перемога для 32-річного хорвата стала 18-ю у професіоналах (14 – нокаутом) при одній поразці у 19-ти поєдинках.

Тепер Вордлі повинен обрати поміж Філіпом Хрговичем та Джастісом Гані.

Не виключено, що найближчий бій Вордлі може втратити статус титульного через відмову Міллера. WBA може відмовитись санкціонувати дане протистояння.