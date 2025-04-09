Бою проти Дюбуа не буде: зірковий боксер дізнався ім'я наступних суперників

Філіп Хргович нещодавно бився проти Джо Джойса. Бій відбувся в межах вечора боксу в англійському Манчестері.

Хорватський боксер здолав легендарного британця. Тепер на Хрговича очікує відпочинок та відновлення перед тим, як знову з'явитись у рингу та провести наступний бій.

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З ким битиметься Хргович

Філіп Хргович дізнався ім'я наступних суперників у професійному ринзі, пише 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

Серед потенційних суперників хорвата два відомих британських боксери. Філіп Хргович може провести наступний бій проти досвідченого Вайта або проспекта Мозеса Ітауми.

Френк Воррен готові розглянути варіанти з наступними поєдинками Хрговича. Дата потенційного поєдинку наразі невідома.

Нагадаємо, що Філіп Хргович за свою кар'єру провів 19 поєдинків. На рахунку хорватського боксера 18 перемог (14 – нокаутом) та одна поразка від Даніеля Дюбуа.