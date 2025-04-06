Френк Воррен висловився стосовно майбутнього Джо Джойса. Зокрема, промоутер дав пораду легендарному британському боксеру, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

Читайте також Одна перемога у п'яти останніх боях: Джойс поступився Хрговичу за рішенням суддів

Що сказав Воррен

Відомий британський промоутер порадив Джо Джойсу завершити кар'єру. На думку Воррена йому потрібно добре подумати над майбутнім.

Френк Воррен виділив здобутки британця за час його довгої кар'єри у ринзі.

Джо був блискучим слугою британського боксу, він ніколи не проводить нудні бої. Він міцний. Джойс приніс нам гордість на Олімпійських іграх, де став срібним призером, а повинен був отримати золото,

– сказав Воррен.

Цікаво, що Джо Джойс не планує покидати бокс. Британець заявив, що він хоче продовжувати виступати на професійному рівні.

Зазначимо, що Джойс у минулих чотирьох поєдинках здобув лише одну перемогу. Тоді у березні 2024 року британський боксер здолав Каша Алі у поєдинку в Бірмінгемі.