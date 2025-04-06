Фрэнк Уоррен высказался относительно будущего Джо Джойса. В частности, промоутер дал совет легендарному британскому боксеру, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Что сказал Уоррен

Известный британский промоутер посоветовал Джо Джойсу завершить карьеру. По мнению Уоррена ему нужно хорошо подумать над будущим.

Фрэнк Уоррен выделил достижения британца за время его долгой карьеры в ринге.

Джо был блестящим слугой британского бокса, он никогда не проводит скучные бои. Он крепкий. Джойс принес нам гордость на Олимпийских играх, где стал серебряным призером, а должен был получить золото,

– сказал Уоррен.

Интересно, что Джо Джойс не планирует покидать бокс. Британец заявил, что он хочет продолжать выступать на профессиональном уровне.

Отметим, что Джойс в прошлых четырех поединках одержал лишь одну победу. Тогда в марте 2024 года британский боксер одолел Каша Али в поединке в Бирмингеме.