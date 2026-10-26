Найкращий боксер надважкої ваги в історії: чемпіон світу зробив свій вибір

Леннокс Льюїс – найкращий надважковаговик в історії, на думку чинного чемпіона світу за версією IBF Філіпа Хрговича. Хорватський боксер також назвав 1990-ті роки "золотою ерою" цього спорту, пояснивши, чому сучасна школа значно переважає легенд минулого.

Він поділився думками щодо найкращих представників боксу різних епох. Окремо спортсмен виділив королівський дивізіон, де його головним кумиром є Леннокс Льюїс, повідомляє видання Boxing News Online.

Фаворити Хрговича та критика "старої школи"

Окрім британця, Філіп назвав ще кількох улюблених бійців з інших вагових категорій: Менні Пак'яо, Бернарда Гопкінса та Оскара Де Ла Хойю.

Водночас чемпіон IBF скептично поставився до визнання лідерів минулих епох, зокрема Шугара Рея Робінсона, якого експерти часто називають найкращим боксером незалежно від вагової категорії.

Для мене найвеличніший боксер надважкої ваги всіх часів – це Леннокс Льюїс. Є багато чудових боксерів, тому це складне запитання. Усі кажуть, що Шугар Рей Робінсон – найкращий боксер усіх часів незалежно від вагової категорії, але це бокс старої школи. Він не може зрівнятися за майстерністю та швидкістю з боксерами 1980-х чи 1990-х років. Я вважаю, що 1990-ті були найкращими,

– заявив Хргович.

Поточні плани чемпіона

Свій чемпіонський титул IBF у надважкій вазі Хргович здобув в останньому поєдинку, нокаутувавши британця Мозеса Ітауму.

Наразі хорват прагне повернути борг своєму єдиному кривднику на професійному ринзі – Даніелю Дюбуа. Напередодні Хргович офіційно кинув виклик британцю, закликавши його провести реванш. Перша зустріч боксерів відбулася в червні 2024 року – тоді рефері зупинив бій у восьмому раунді через сильне розсічення у хорвата, присудивши Дюбуа перемогу технічним нокаутом.