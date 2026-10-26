Лучший боксер в супертяжелом весе в истории: чемпион мира сделал свой выбор

Он поделился своими мыслями о лучших боксерах разных эпох. Отдельно спортсмен выделил королевский дивизион, где его главным кумиром является Леннокс Льюис, сообщает издание Boxing News Online.

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Фавориты Хрговича и критика "старой школы"

Помимо британца, Филип назвал еще несколько любимых бойцов из других весовых категорий: Мэнни Пакьяо, Бернарда Хопкинса и Оскара Де Ла Хойю.

В то же время чемпион IBF скептически отнесся к признанию лидеров прошлых эпох, в частности Шугара Рэя Робинсона, которого эксперты часто называют лучшим боксером независимо от весовой категории.

Для меня величайший боксер в супертяжелом весе всех времен – это Леннокс Льюис. Есть много замечательных боксеров, поэтому это сложный вопрос. Все говорят, что Шугар Рэй Робинсон – лучший боксер всех времен независимо от весовой категории, но это бокс старой школы. Он не может сравниться по мастерству и скорости с боксерами 1980-х или 1990-х годов. Я считаю, что 1990-е были лучшими– заявил Хргович.

Текущие планы чемпиона

Свой чемпионский титул IBF в супертяжелом весе Хргович завоевал в последнем поединке, нокаутировав британца Мозеса Итауму.

Сейчас хорват стремится вернуть долг своему единственному обидчику на профессиональном ринге – Даниэлю Дюбуа. Накануне Хргович официально бросил вызов британцу, призвав его провести реванш. Первая встреча боксеров состоялась в июне 2024 года – тогда рефери остановил бой в восьмом раунде из-за сильного рассечения у хорвата, присудив Дюбуа победу техническим нокаутом.