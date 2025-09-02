Олександр Усик став частиною американської біографічної драми "The Smashing Machine" (у перекладі – "Машина, що трощить"). Усі моменти із непереможним українським боксером були зняті ще до його реваншу проти Даніеля Дюбуа (до 19 липня 2025 року).

Головну роль у фільмі зіграв культовий американський актор Двейн "Скеля" Джонсон, який перетворився у колишнього бійця UFC Марка Керра, пише 24 Канал.

У якому фільмі знявся Усик?

Натомість Олександр Усик був у ролі українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина.

Фільм, прем'єра якого запланована на 3 жовтня 2025 року, вже збирає позитивні відгуки. Стрічка вже зірвала овації на Венеційському фестивалі.

Цей фільм називають як "Анти-Рокі" через похмурий та песимістичний тон. Не виключено, що фільм номінують на премію Оскар.

Трейлер фільму "The Smashing Machine"

Що відомо про битву Вовчанчина та Керра?

У 90-х Вовчанчин та Керр були головними зірками важкої ваги.

Обидва бились у Pride FC, а їх зустрічі називали "класикою".

Вперше вони зустрілись 12 вересня 1999 року у Японії. Поєдинок мав скандальне підґрунтя, адже його фінальний результат змінили після закінчення поєдинку. Спочатку перемогу святкував українець Вовчанчин, але Керр апелював, що суперник виконував заборонені удари. Результат анулювали та визнали бій таким, що не відбувся.

9 грудня 2000 року бійці вдруге побились між собою. Цього разу перемогу в українця не відібрали (одноголосне рішення суддів).

