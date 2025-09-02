Александр Усик стал частью американской биографической драмы "The Smashing Machine" (в переводе – "Машина, которая крушит"). Все моменты с непобедимым украинским боксером были сняты еще до его реванша против Даниэля Дюбуа (до 19 июля 2025 года).

Главную роль в фильме сыграл культовый американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон, который превратился в бывшего бойца UFC Марка Керра, пишет 24 Канал.

В каком фильме снялся Усик?

Александр Усик был в роли украинского бойца ММА Игоря Волчанчина.

Фильм, премьера которого запланирована на 3 октября 2025 года, уже собирает положительные отзывы. Лента уже сорвала овации на Венецианском фестивале.

Этот фильм называют как "Анти-Роки" из-за мрачного и пессимистического тона. Не исключено, что фильм номинируют на премию Оскар.

Трейлер фильма "The Smashing Machine"

Что известно о битве Волчанчина и Керра?

В 90-х Волчанчин и Керр были главными звездами тяжелого веса.

Оба дрались в Pride FC, а их встречи называли "классикой".

Впервые они встретились 12 сентября 1999 года в Японии. Поединок имел скандальную подоплеку, ведь его финальный результат изменили после окончания поединка. Сначала победу праздновал украинец Вовчанчин, но Керр апеллировал, что соперник выполнял запрещенные удары. Результат аннулировали и признали бой таким, что не состоялся.

9 декабря 2000 года бойцы во второй раз подрались между собой. На этот раз победу у украинца не отобрали (единогласное решение судей).

