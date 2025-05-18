"Увійде до Зали слави": легендарний Мейвезер назвав найскладнішого суперника у кар'єрі

Флойд Мейвезер за свою кар'єру бився з багатьма суперниками. Легендарний боксер має абсолютний рекорд, вигравши усі 50 поєдинків у профі-рингу.

Мейвезер висловився щодо своїх минулих суперників. Зокрема, американський ексбоксер назвав найскладнішого бійця, з яким йому доводилось битись, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

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Кого виділив Мейвезер

Флойд Мейвезер зазначив, що найскладнішим його суперником був легендарний філіппінський боксер. Колишній чемпіон світу виділив іменитого Менні Пак'яо.

Найкращим бійцем, з яким я бився, був, мабуть, Менні Пак'яо, все завдяки його рухливості. Він неймовірний боєць, і я розумію, чому він виграв стільки боїв, і я розумію, чому він увійде до Зали слави, просто Пак'яо робив правильні речі,

– сказав Мейвезер.

Нагадаємо, що Флойд Мейвезер бився проти Менні Пак'яо у 2015 році. У тому поєдинку американець здолав філіппінського візаві одноголосним рішенням суддів.

Раніше повідомлялось, що Менні Пак'яо скоро повернеться на ринг після тривалої паузи.