"Увійде до Зали слави": легендарний Мейвезер назвав найскладнішого суперника у кар'єрі
- Флойд Мейвезер назвав найскладнішого суперником у своїй кар'єрі.
- Мейвезер переміг у всіх 50 поєдинках у професійному ринзі, що є абсолютним рекордом.
Флойд Мейвезер за свою кар'єру бився з багатьма суперниками. Легендарний боксер має абсолютний рекорд, вигравши усі 50 поєдинків у профі-рингу.
Мейвезер висловився щодо своїх минулих суперників. Зокрема, американський ексбоксер назвав найскладнішого бійця, з яким йому доводилось битись, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.
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Кого виділив Мейвезер
Флойд Мейвезер зазначив, що найскладнішим його суперником був легендарний філіппінський боксер. Колишній чемпіон світу виділив іменитого Менні Пак'яо.
Найкращим бійцем, з яким я бився, був, мабуть, Менні Пак'яо, все завдяки його рухливості. Він неймовірний боєць, і я розумію, чому він виграв стільки боїв, і я розумію, чому він увійде до Зали слави, просто Пак'яо робив правильні речі,
– сказав Мейвезер.
Нагадаємо, що Флойд Мейвезер бився проти Менні Пак'яо у 2015 році. У тому поєдинку американець здолав філіппінського візаві одноголосним рішенням суддів.
Раніше повідомлялось, що Менні Пак'яо скоро повернеться на ринг після тривалої паузи.