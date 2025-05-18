Мейвезер высказался относительно своих прошлых соперников. В частности, американский экс-боксер назвал самого сложного бойца, с которым ему приходилось драться, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

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Кого выделил Мейвезер

Флойд Мейвезер отметил, что самым сложным его соперником был легендарный филиппинский боксер. Бывший чемпион мира выделил именитого Мэнни Пакьяо.

Лучшим бойцом, с которым я дрался, был, пожалуй, Мэнни Пакьяо, все благодаря его подвижности. Он невероятный боец, и я понимаю, почему он выиграл столько боев, и я понимаю, почему он войдет в Зал славы, просто Пакьяо делал правильные вещи,

– сказал Мейвезер.

Напомним, что Флойд Мейвезер дрался против Мэнни Пакьяо в 2015 году. В том поединке американец одолел филиппинского визави единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Мэнни Пакьяо скоро вернется на ринг после длительной паузы.