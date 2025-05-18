Ведь в истории бокса Эвандер Холифилд и Леннокс Льюис дважды встречались между собой. Их первый поединок состоялся 13 марта 1999-го года. Тогда боксеры не смогли определить победителя встречи, судейские записки расписали ничью в Нью-Йорке.

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Прогноз Усика

Реванш между Холифилдом и Льюисом провели еще в том же году, но 13 ноября. На этот раз в Лас-Вегасе сильнее был Леннокс. Льюис успешно защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC и титул по линии. А также получил пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF и вакантный IBO.

Александр Усик считает, если бы в противостоянии Льюиса и Холифилда была трилогия, то в ней бы победил Эвандер. Украинец принимал во внимание боксеров в их праймовой форме, сообщает 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

В прайме Эвандер Холифилд победил бы Леннкоса Льюиса,

– заявил Усик.

Напомним, что Льюис закончил карьеру после победы техническим нокаутом над Виталием Кличко, который состоялся 21 июня 2003 года. Тогда украинский боксер получил серьезное рассечение и не смог продолжить бой. Кличко-старший хотел реванша, но Леннокс ушел на пенсию, не захотев второй раз выходить в ринг против мощного украинца.

В статистике Леннокса 41 победа (33 – нокаутом) при 2-х поражениях и одной мировой в 44-х боях. Зато на счету Холифилда 44 победы (29 – нокаутом), 10 поражений, 2 мировых и один бой не состоялся в 57-ми встречах.