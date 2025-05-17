Джастис Гуни заменил в данном противостоянии Джарелла Миллера, который почему-то отказался от боя против Фабио Уордли. На кону боя будет стоять звание временного чемпиона мира по версии WBA в хевивейте.

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Уордли готов к бою с триумфатором реванша

Британский супертяжеловес уверен в своей победе и уже даже размышляет над своим следующим поединком.

"Это становится все ближе и ближе. Это как бег с барьерами. Вызов за вызовом, бой за боем – я все больше и больше себя испытываю с каждым соперником. И этот бой добавляет еще больше остроты, еще немного приближает меня к цели", – сказал Уордли.

Фабио посягнул на битву против триумфатора реванша Александра Усика против Даниэля Дюбуа, который состоится 19 июля 2025 года на лондонском стадионе "Уэмбли". На кону данного боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, пишет 24 Канал со ссылкой на Frank Warren's Queensberry Promotions.

Конечно, я говорю о чемпионских титулах, большие бои. Скоро мы увидим реванш Усика с Дюбуа, и когда я одолею Гани, я хочу быть среди этих имен. Назовите любое из них – и мое будет где-то рядом. Это моя цель – бороться за чемпионские пояса. У меня есть задача: заполнить стадион, провести событие, победить. Но как только все это будет сделано – полная концентрация на мировых титулах,

– заявил британский боксер.

К слову. Была информация, что бой с победителем реванша Усик – Дюбуа получит Джозеф Паркер.

Напомним, что Уордли провел в профессионалах уже 19 боев, в которых одержал 18 побед (17 – нокаутом) при одной мировой. Эта ничья была зафиксирована в поединке против Фрейзера Кларка (31 марта 2024 года). А вот в реванше Уордли нокаутировал Кларка уже в первом раунде (12 октября 2024 года).

Джастис Гуни – 26-летний австралийский боксер, который на профи-ринге уже оформил 9 побед в 9-ти поединках (4 – нокаутом).