Пакьяо будет драться за титул после четырехлетней паузы. "Пак Мэн" договорился о бое с известным американским боксером, сообщает 24 канал со ссылкой на The National.

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С кем и когда будет драться Пакьяо

Легендарный филиппинский боксер сразится против Марио Барриоса. По имеющейся информации, после личных переговоров между Мэнни Пакьяо, командой американца и промоутерами PBC было принято соглашение о проведении боя.

На кону поединка Пакьяо – Барриос титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC. Официального объявления даты еще не было, но скорее всего поединок состоится летом.

Ориентировочная дата битвы между Мэнни Пакьяо и Марио Барриосом 19 июля 2025 года. В тот день, когда состоится адский реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

К слову. За свою карьеру Мэнни Пакьяо провел 72 боя. На счету легендарного боксера 62 победы (39 – нокаутом), 8 поражений и 2 поединка завершились вничью.

Напомним, что последний раз легендарный Мэнни Пакьяо в профи дрался в августе 2021 года. Филиппинский боксер проиграл единогласным решением судей кубинцу Йорденису Угуасу.