Пак'яо пообіцяв Мейвезеру проблеми за скасування їхнього бою

Філіппінець Менні Пак'яо прокоментував чутки, що їхній бій-реванш з американцем Флойдом Мейвезером може не відбутися. 47-річний ексчемпіон у восьми вагових категоріях заявив, що не відчуває злості з цього приводу.

Пак'яо вже мав досвід тривалих і беззмістовних перемовин з Мейвезером, тому убезпечив себе від проблем тим, що саме Флойд першим підписав контракт. Тепер справа за тим, чи хоче американець уникнути проблем, пише BoxingScene.

Чому бій Мейвезер – Пак'яо може бути скасований?

Анонсуючи поєдинок, який має стати першим боєм у Сфері в Лас-Вегасі, Netflix акцентували увагу на тому, що це буде повноцінний професійний файт, а не виставковий вихід у ринг.

Натомість Мейвезер кілька разів публічно стверджував, що протистояння, заплановане на 19 вересня, матиме все ж виставковий характер. Це розцінили як порушення контрактних зобов'язань, що може мати наслідком скасування бою.

Що Пак'яо сказав про поведінку Мейвезера?

Філіппінець закликав свого суперника виконувати взяті зобов'язання, в першу чергу – щоб уникнути негараздів, пов'язаних з порушеннями контракту.

Контракт, який він підписав, стосується офіційного бою. Саме завдяки цьому він отримав аванси від Netflix і кредитора. У нього немає жодних підстав скасовувати бій. Якщо він це зробить, це його право, але він зіткнеться з безліччю проблем: з боку Netflix, організаторів події та спонсорів, MP Promotions,

– попередив Пак'яо.

Боксер також пояснив, що йому було принципово важливо, щоб Мейвезер першим підписав угоду про бій. Адже коли вони домовлялися про своє перше протистояння у 2015 році, цей процес був дуже тривалим, сповненим невиконаних обіцянок і відмовок.

Я знаю Флойда. Усі знають, що він дуже амбітна людина. Я не злюся, але скасовувати бій — це неправильно. У тебе є право скасувати бій, але тобі доведеться зіткнутися з багатьма наслідками,

– повторив попередження Пак'яо.

Він також запевнив, що в разі скасування бою з Мейвезером готовий провести двобій з іншим суперником у цю ж дату на цій же арені і має кілька запасних варіантів.

Як завершився бій Мейвезера і Пак'яо у 2015 році?