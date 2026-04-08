Пакьяо пообещал Мейвезеру проблемы за отмену их боя

Филиппинец Мэнни Пакьяо прокомментировал слухи, что их бой-реванш с американцем Флойдом Мейвезером может не состояться. 47-летний экс-чемпион в восьми весовых категориях заявил, что не испытывает злости по этому поводу.

Пакьяо уже имел опыт длительных и бессмысленных переговоров с Мейвезером, поэтому обезопасил себя от проблем тем, что именно Флойд первым подписал контракт. Теперь дело за тем, хочет ли американец избежать проблем, пишет BoxingScene.

Почему бой Мейвезер – Пакьяо может быть отменен?

Анонсируя поединок, который должен стать первым боем в Сфере в Лас-Вегасе, Netflix акцентировали внимание на том, что это будет полноценный профессиональный файт, а не выставочный выход в ринг.

Зато Мейвезер несколько раз публично утверждал, что противостояние, запланированное на 19 сентября, будет иметь все же выставочный характер. Это расценили как нарушение контрактных обязательств, что может привести к отмене боя.

Что Пакьяо сказал о поведении Мейвезера?

Филиппинец призвал своего соперника выполнять взятые обязательства, в первую очередь – чтобы избежать неприятностей, связанных с нарушениями контракта.

Контракт, который он подписал, касается официального боя. Именно благодаря этому он получил авансы от Netflix и кредитора. У него нет никаких оснований отменять бой. Если он это сделает, это его право, но он столкнется с множеством проблем: со стороны Netflix, организаторов события и спонсоров, MP Promotions,

– предупредил Пакьяо.

Боксер также объяснил, что ему было принципиально важно, чтобы Мейвезер первым подписал соглашение о бое. Ведь когда они договаривались о своем первом противостоянии в 2015 году, этот процесс был очень длительным, полным невыполненных обещаний и отговорок.

Я знаю Флойда. Все знают, что он очень амбициозный человек. Я не злюсь, но отменять бой - это неправильно. У тебя есть право отменить бой, но тебе придется столкнуться со многими последствиями,

– повторил предупреждение Пакьяо.

Он также заверил, что в случае отмены боя с Мейвезером готов провести поединок с другим соперником в эту же дату на этой же арене и имеет несколько запасных вариантов.

