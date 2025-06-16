"Він – нікчема": непереможна зірка боксу знищив вщент Канело

Відомий американський боксер Флойд Мейвезер "проїхався" по Саулю Альваресу. Колишній чемпіон світу розкритикував боксерську спадщину зіркового мексиканця.

Флойд Мейвезер пригадав свій очний бій проти Сауля Альвареса. 14 вересня 2013-го року боксери провели лобову зустріч в американському Лас-Вегасі, пише 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

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Мейвезер розкритикував Канело

Колишній американський боксер запевнив, що Канело був для нього легким суперником. Мейвезер наголосив на своєму віці, у якому здолав Альвареса.

Подивіться на цього хлопця, Сауля Альвареса. Я розповім вам всю правду про нього. Цей виродок був легкою здобиччю. Простіше простого. Ви всі хвалите цього хлопця, але він – нікчема. Мені було майже 40, і я легко впорався з цим хлопцем,

– заявив Мейвезер.

Довідка. Флойд Мейвезер за свою кар'єру провів 50 двобоїв, у яких здобув 50 перемог (27 – нокаутом). Востаннє виходив у ринг наприкінці серпня 2017-го, коли переміг зіркового ірландського бійця UFC Конора МакГрегора.

Відзначимо, що Альварес 13 вересня 2025 року проведе бій проти непереможного "Мисливця" Теренса Кроуфорда. Напередодні цього поєдинку 34-річний Сауль оформив 63 перемоги у 67-ми боях (39 – нокаутом) при 2-х поразках та стількох же мирових.