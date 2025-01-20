"Забудьте про це": промоутер назвав фактор, який завадить Усику повернутись у крузервейт

Відомий промоутер Френк Воррен прокоментував можливу зміну вагового дивізіону від Олександра Усика. Британський функціонер заявив, що непереможний українець не зможе повернутись у крузервейт.

Френк Воррен, який співпрацював із Тайсоном Ф'юрі, висловився щодо планів Олександра Усика з камбеком у крузервейт. Авторитетний промоутер назвав причину, яка завадить це зробити, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Що може зірвати плани Усика

За словами функціонера, непереможний українець не зможе понизитись у ваговій категорії через свої габарити. Воррен розповів про найближчі плани Усика у боксі.

Забудьте про це, Усик цього не зробить. Подивіться на його розміри. Це неможливо зараз. Достатньо поглянути на його габарити й одразу можна зрозуміти, що цього не станеться. Зараз для Усика варіант – це зустрітися з переможцем поєдинку Дюбуа – Паркер. Це масштабний бій,

– сказав Френк Воррен.

Нагадаємо, що у крузервейті вже навіть є потенційний суперник для Усика. Мова йде про чемпіона світу за версією IBF Джея Опетая, який кинув виклик Олександру. Щоправда, австралійський боксер ще може підійнятись у хевівейт, але для цього йому потрібно провести ще декілька титульних боїв.

Водночас у грудні 2024-го Дюбуа викликав Усика на реванш. На що українець погодився. Однак спершу Даніелю потрібно захистити свій чемпіонський пояс IBF у найближчому бою проти Джозефа Паркера, який відбудеться 22 лютого.