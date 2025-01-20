Фрэнк Уоррен, который сотрудничал с Тайсоном Фьюри, высказался относительно планов Александра Усика с камбеком в крузервейт. Авторитетный промоутер назвал причину, которая помешает это сделать, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Что может сорвать планы Усика

По словам функционера, непобедимый украинец не сможет понизиться в весовой категории из-за своих габаритов. Уоррен рассказал о ближайших планах Усика в боксе.

Забудьте об этом, Усик этого не сделает. Посмотрите на его размеры. Это невозможно сейчас. Достаточно взглянуть на его габариты и сразу можно понять, что этого не произойдет. Сейчас для Усика вариант – это встретиться с победителем поединка Дюбуа – Паркер. Это масштабный бой,

– сказал Фрэнк Уоррен.

Напомним, что в крузервейте уже даже есть потенциальный соперник для Усика. Речь идет о чемпионе мира по версии IBF Джее Опетая, который бросил вызов Александру. Правда, австралийский боксер еще может подняться в хевивейт, но для этого ему нужно провести еще несколько титульных боев.

В то же время в декабре 2024-го Дюбуа вызвал Усика на реванш. На что украинец согласился. Однако сначала Даниэлю нужно защитить свой чемпионский пояс IBF в ближайшем бою против Джозефа Паркера, который состоится 22 февраля.