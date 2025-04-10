"Надважка вага зараз у вогні": промоутер розповів, кого хотів би побачити у суперниках Дюбуа

Доля наступного бою Даніеля Дюбуа визначиться вже найближчим часом. Чемпіон світу за версією IBF може вдруге у своїй кар'єрі вийти у ринг проти Олександра Усика.

На кону такого реваншу може стояти звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Якщо, звісно, Олександр Усик не втратить пояс WBO, адже його зобов'язали спершу провести захист титулу проти Джозефа Паркера.

Читайте також Кумедний вибір: у команді Усика назвали бажаного суперника для Дюбуа

Реванш Усик – Дюбуа досі реальний

Промоутер Френк Воррен прокоментував можливу другу битву Усик – Дюбуа. Відомий менеджер запевнив, що усі палко працюють над організацією цього реваншу, передає 24 Канал із посиланням на iFL TV.

Я впевнений, що Дюбуа битиметься цього року. Я б із задоволенням побачив Усика серед його суперників. Усе можливо, абсолютно все. Ми маємо продовжувати працювати й намагатися організувати цей бій. Дивіться, надважка вага зараз у вогні. Поєдинки відбуваються, у нас багато надважковаговиків, і ми організовуємо бої – і цей бій був би чудовим,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що раніше промоутер Френк Воррен розповів, що вже найближчим часом Дюбуа офіційно отримає свого наступного суперника. "Динаміт" обирає серед трьох кандидатів, але імен потенційних опонентів ніхто не назвав. Вже влітку поточного року Дюбуа може повернутись у ринг.

Сам Даніель запевнив, що у липні може побитись із Усиком, але ще досі має незакінчену справу із Джозефом Паркером. Адже у лютому цього року їх битва зірвалась через хворобу Даніеля.