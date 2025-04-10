На кону такого реванша может стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Если, конечно, Александр Усик не потеряет пояс WBO, ведь его обязали сначала провести защиту титула против Джозефа Паркера.

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Реванш Усик – Дюбуа до сих пор реален

Промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал возможную вторую битву Усик – Дюбуа. Известный менеджер заверил, что все горячо работают над организацией этого реванша, передает 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

Я уверен, что Дюбуа будет драться в этом году. Я бы с удовольствием увидел Усика среди его соперников. Все возможно, абсолютно все. Мы должны продолжать работать и пытаться организовать этот бой. Смотрите, супертяжелый вес сейчас в огне. Поединки происходят, у нас много супертяжеловесов, и мы организуем бои – и этот бой был бы замечательным,

– сказал Уоррен.

Напомним, что ранее промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что уже в ближайшее время Дюбуа официально получит своего следующего соперника. "Динамит" выбирает среди трех кандидатов, но имена потенциальных оппонентов никто не назвал. Уже летом текущего года Дюбуа может вернуться в ринг.

Сам Даниэль заверил, что в июле может подраться с Усиком, но до сих пор имеет незаконченное дело с Джозефом Паркером. Ведь в феврале этого года их битва сорвалась из-за болезни Даниэля.