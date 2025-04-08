Фрэнк Уоррен подтвердил, что следующий бой Даниэля Дюбуа состоится летом этого года. По словам известного менеджера, "Динамит" выбирает среди трех кандидатов, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Однако промоутер не стал раскрывать имен возможных соперников Дюбуа.

Информация о поединке подтвердится на следующей неделе,

– заявил Уоррен.

Промоутер Дюбуа заверил, что среди потенциальных оппонентов Даниэля нет украинской легенды ринга Владимира Кличко, который хочет вернуться в ринг ради рекорда Джорджа Формана.

Также маловероятно, что в следующем бою соперником Дюбуа станет временный чемпион WBO Джозеф Паркер. Ведь новозеландца нет в линии IBF, титулом которого владеет британец. В таком случае Дюбуа может выйти в ринг против Александра Усика или Энтони Джошуа.

Ранее Даниэль уверял, что хочет подраться с Паркером, ведь с ним у него есть не законченное дело. Все потому, что в феврале 2025-го года их бой сорвался из-за болезни Дюбуа. Если же британец подерется с Усиком, то на кону их реванша будет стоять звание "абсолюта" хевивейта.

К слову, Филипп Хргович, который недавно победил Джо Джойса, посягнул на бой против Дюбуа. 1 июня прошлого года хорват уступил нокаутом британскому боксеру.