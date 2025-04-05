Британский тренер отметил боксерскую силу Даниэля Дюбуа, назвав его фантастическим боксером, который может одолеть любого супертяжа планеты. В то же время Шейн Макигиган положительно высказался об Александре Усике, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Интересно Непобедимый боксер заявил, что хочет подраться с Усиком и Джошуа

Прогноз британского наставника

Известный коуч сопоставил обоих боксеров и сделал прогноз на победителя реванша Усик – Дюбуа.

Я очень хорошо знаю Дюбуа, он хороший, фантастический боксер, он может побить любого супертяжа на планете. Но думаю Усик очень умный боксер. Я вижу, что реванш пройдет только в одном направлении. Александр снова победит,

– заявил Макгиган.

Вспомним, что впервые Усик и Дюбуа встретились на ринге в августе 2023-го года, когда в польском городе Вроцлав Александр победил британца техническим нокаутом в 9-м раунде. Также этот поединок запомнился скандальным ударом ниже пояса от Даниэля в 5-м раунде.

Несмотря на это все WBO обязала Усик провести защиту пояса против Джозефа Паркера, но украинец желает сначала провести реванш против Дюбуа. Зато Даниэль бросил публичный вызов Усику на реванш, который Александр принял. Однако недавно "Динамит" заявил, что хочет выйти в ринг против Паркера, ведь имеет незаконченное с ним дело. Боксеры должны были подраться в феврале 2025-го года, но поединок сорвался из-за внезапной болезни Дюбуа.

Судьба реванша Усик – Дюбуа определится уже в ближайшие недели. Даниэль рассказал, что хочет подраться с непобедимым украинцем в июле текущего года.