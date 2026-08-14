Відомий промоутер анонсував появу нового абсолютного чемпіона після ери Усика

Олександр Усик наприкінці червня звільнив усі чемпіонські титули, що оживило надважкий дивізіон. Завдяки рішенню українця за пояси можуть поборотися низка боксерів.

Саме Усик став першим боксером, який об'єднав усі 4 найбільш престижні титули у боксі. Відомий промоутер Френ Воррен вважає, що протягом двох років з'явиться новий абсолютний чемпіон світу, повідомляє The Ring.

Коли з'явиться новий абсолютний чемпіон світу

"Хто очолює рейтинг? Хто цей хлопець? Хто носитиме чемпіонську корону? Ми це з'ясуємо. Ми це зробимо. Гадаю, це станеться протягом найближчих 18 місяців – двох років", – сказав він.

Воррен наголосив, що потрібно зібрати керівні органи, щоб узгодити програму об'єднання титулів. Він припустив, що, можливо, доведеться відкласти обов'язкові поєдинки.

"Тож попереду багато роботи. Але в одному нас не можна звинуватити – у затягуванні справ. Ми рухаємо цю надважку вагу вперед. Не думаю, що у цьому дивізіоні було стільки титульних поєдинків поспіль протягом багатьох-багатьох років. І ми це реалізуємо. Зрештою, наша мета – визначити, хто найкращий серед цієї групи боксерів, і побачити, хто заволодіє чотирма поясами, а далі – рухатися далі", – резюмував промоутер.

Хто володіє чемпіонськими титулами після Усика

Нагадаємо, у липні 2025 року Усик вдруге в кар'єрі переміг Даніеля Дюбуа та об'єднав титули WBC, WBO, WBA та IBF. Та восени того ж року українець звільнив титул WBO, щоб не проводити бій проти обов'язкового суперника. Як наслідок він втратив звання абсолютного чемпіона світу.

Наприкінці червня Усик відмовився від решти своїх титулів. Так, пояс WBC перейшов до Агіта Кабаєла, WBA – Мурата Гассієва, а титул IBF наприкінці серпня розіграють Мозес Ітаума та Філіп Хргович.

Додамо, чемпіоном світу за версією WBO є Дюбуа, який у травні переміг Фабіо Вордлі.