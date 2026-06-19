Бій відбудеться 29 серпня на лондонській O2 Arena, а офіційно його дату буде оголошено найближчими днями. Про це повідомляє Sky Sports.

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Коли наступний бій Ітауми

Це буде перший бій 21-річного Ітауми після того, як він у березні нокаутував американського ветерана Джермейна Франкліна. Завдяки тій перемозі британець здобув симпатію президента WBO, який заявив, що Мозес повинен битися за чемпіонський пояс.

Для Ітауми бій проти Хрговича – це величезний крок вперед, адже єдина поразка хорвата була від Даніеля Дюбуа за тимчасовий титул IBF у важкій вазі в червні 2024 року.

34-річний Хргович востаннє переміг Девіда Аллена в трьох раундах у травні.

Видання Sky Sports також пише, що Ітаума може битися з чемпіоном WBO Дюбуа найближчим часом, якщо Даніель виграє матч-реванш проти Фабіо Вордлі.

Нагадаємо, Ітаума неодноразово висловлював бажання битися з Усиком за звання чемпіона світу. Проте непереможний українець відмовився від поєдинку та сказав, що не хоче зламати кар'єру молодого бійця.

Однак після попереднього бою, в якому Усика з труднощами переміг Ріко Верховена, його застерігають від протистояння з Ітаумою. Наприклад, колишній чемпіон світу Карл Фремптон вважає, що британець поб'є об'єднаного чемпіона світу.

Ба більше, Тайсон Ф'юрі, який двічі програв Олександру, зазначив, що тому немає сенсу зустрічатися з набагато молодшим Мозесом.