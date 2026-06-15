Ф'юрі зазначив, що не бачить спортивного сенсу виходити проти 21-річного боксера, якщо за це не передбачено значного гонорару. Про це він розповів у інтерв'ю на ютуб-каналі iFL TV.

Дивіться також "Усик не поважав суперника": ексчемпіон розкрив секрет успіху Верховена

Що Ф'юрі сказав про можливий бій з Ітаумою?

За його словами, Ітаума поки що не має ані чемпіонського титулу, ані великої аудиторії, тому такий поєдинок не дає йому спортивної вигоди.

Покажіть мені гроші, і я зроблю свою роботу. Але якщо немає великих грошей, то який сенс? У нього немає пояса,

– сказав Ф'юрі.

Також він відреагував на слова про те, що український чемпіон Олександр Усик нібито не хоче битися з Ітаумою, щоб "не зламати" молодого боксера. Ф'юрі назвав такі припущення "маячнею", але водночас припустив, що і для Усика бій із настільки молодим суперником наразі не має великого сенсу через ризики та відсутність значної фінансової віддачі.

Маячня. Але знову ж таки, Усику скоро виповниться 40 років. Він провів дуже важкий бій і, мабуть, програв кожен раунд кікбоксеру. Тож, знаєте, я не думаю, що він хоче битися з 18-річним хлопцем, чи не так? Жодної вигоди,

– поділився боксер.

Водночас Ф'юрі відзначив потенціал Ітауми, назвавши його талановитим і перспективним бійцем, який лише починає шлях до вершини.

З ким планує битися Тайсон Ф'юрі?

Ф'юрі узгодив умови британського бою проти Ентоні Джошуа, який заплановано на жовтень або листопад 2026 року. Поєдинок прийматиме лондонський стадіон "Вемблі", а пряму трансляцію забезпечить Netflix. Перед цим мегафайтом боксер планує провести розминочну зустріч у Дубліні, проте ім'я суперника наразі невідоме. Нагадаємо, що у квітні 2026 року Ф'юрі вже повернувся в ринг, перемігши росіянина Арсланбека Махмудова за очками.