Впливовий промоутер назвав наступного великого чемпіона королівської ваги після Усика

Відомий промоутер Френк Воррен пригадав, як вперше організував вечір боксу та чим планує займатись у найближчому майбутньому. Також авторитетний боксерський функціонер розповів, хто може стати наступником Олександра Усика у хевівейті.

73-річний промоутер розповів про свій досвід в організації боксерських подій. Свій перший вечір боксу Френк Воррен організував ще у далекому 1977-му році, пише 24 Канал із посиланням на Чемпіон.

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Воррен про своє майбутнє у боксі та нового чемпіона хевівейту

Тому за його спиною вже 48 років досвіду організації боксерських подій. Щоправда, набирався досвіду Воррен працюючи на іншу компанію. Також промоутер відверто розповів, скільки ще хоче займатись даною справою, пригадавши майбутній реванш Усик проти Дюбуа.

Щодо пристрасті – так, вона залишилась. Але я точно не хочу цим займатись у 93 роки. Ні, думаю (про відхід на пенсію – 24 Канал), що в 93 роки краще зайнятися скейтбордингом. Мрію продовжувати організовувати мегафайти. 19 липня на "Вемблі" буде грандіозний бій,

– сказав Френк Воррен.

Відомий промоутер додав, що йому цікаво стежити за виступами 20-річного британського супертяжа Мозеса Ітауми, якому він пророкує наступництво Олександра Усика у королівській вазі.

Також цікаво спостерігати за кар’єрою Мозеса Ітауми – я вірю, що він стане наступним великим чемпіоном у важкій вазі.

Сам український чемпіон світу також вірить у те, що у майбутньому замість нього на вершині хевівейті розміститься Ітаума. Відзначимо, що "Новий Майк Тайсон" має за своєю спиною 12 перемог у професіоналах (10 – нокаутом). Вже 16 серпня Мозес офіційно повернеться у ринг поєдинком проти 37-річного Ділліана Вайта, який втік від бою із українцем Владиславом Сіренком.