Відомий тренер Шейн Макгіган висловив свою думку щодо липневого реваншу Усика проти Дюбуа. Наставник оцінив форму та підготовку обох супертяжів, інформує 24 Канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

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Усик – Дюбуа: прогноз Макгігана

За словами тренера, Даніель не сприйняв перший бій, як поразку від Усика. Макгіган назвав головний фактор, який зіграє ключову роль для перемоги когось із боксерів у майбутньому реванші.

Дюбуа перебуває у чудовій формі. Він не сприйняв перший бій як поразку і це головне. У своїй голові він тримає мету – виграти цей бій, в нього чудова серія з перемог. Але долю бою вирішить темп. Усик у цьому плані зовсім на іншому рівні. Усик вміє вимикати твій розум і примушує постійно пропускати удари,

– сказав Макгіган.

Відзначимо, що Дюбуа постійно запевняє усіх у своїй майбутній перемозі над Усиком. Даніель навіть погрожує українському боксеру жорстким нокаутом.

Нагадаємо. Перший бій, який відбувся у серпні 2023-го у польському Вроцлаві, залишився за Усиком. Олександр у 9-му раунді переміг Даніеля технічним нокаутом. По ходу 5-го раунду британець відправив українського чемпіона на канвас рингу після удару нижче пояса.

Для Усика наступний бій буде 24-м у професіоналах. У попередніх поєдинках українець оформлював перемоги (14 – нокаутом). Натомість Дюбуа проведе свій 25-й поєдинок на профі-рингу, у минулих здобув 22 звитяги (21 0Ц нокаутом) при 2-х поразках.